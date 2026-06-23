Jordanien gegen Algerien live: So steht es beim WM-Spiel

Nach der 1:3-Niederlage zum Auftakt gegen Österreich, als man lange gut mithielt, droht WM-Neuling Jordanien das frühzeitige Ausscheiden bei der Fußball-WM 2026.

Algerien will nach der Niederlage gegen Argentinien mit einem Sieg gegen Jordanien (5 Uhr/ live ORF) die Chancen auf die K.-o.-Phase am Leben halten.