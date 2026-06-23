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Fußball-WM 2026

Jordanien gegen Algerien live: So steht es beim WM-Spiel

In der Gruppe J der Fußball-WM 2026 treffen um 5 Uhr (live ORF) Jordanien und Algerien aufeinander.
23.06.2026, 04:30

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FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina vs Algeria

Nach der 1:3-Niederlage zum Auftakt gegen Österreich, als man lange gut mithielt, droht WM-Neuling Jordanien das frühzeitige Ausscheiden bei der Fußball-WM 2026

Algerien will nach der Niederlage gegen Argentinien mit einem Sieg gegen Jordanien (5 Uhr/ live ORF) die Chancen auf die K.-o.-Phase am Leben halten.

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