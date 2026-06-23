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Jordanien gegen Algerien live: So steht es beim WM-Spiel
In der Gruppe J der Fußball-WM 2026 treffen um 5 Uhr (live ORF) Jordanien und Algerien aufeinander.
Nach der 1:3-Niederlage zum Auftakt gegen Österreich, als man lange gut mithielt, droht WM-Neuling Jordanien das frühzeitige Ausscheiden bei der Fußball-WM 2026.
Algerien will nach der Niederlage gegen Argentinien mit einem Sieg gegen Jordanien (5 Uhr/ live ORF) die Chancen auf die K.-o.-Phase am Leben halten.
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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