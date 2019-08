Jobgarantie für Trainer Nagelsmann bei RB Leipzig

Das Saisonziel des deutschen Red-Bull-Klubs aber bleibt unverändert. Man möchte im internationalen Wettbewerb vertreten sein. Ein Vorsatz den die Leipziger bisher in jedem ihrer drei Bundesliga-Jahre in die Tat umsetzen konnten. „Wir haben mehr investiert, zahlen höhere Gehälter und natürlich ist der Anspruch, sich für den Europapokal zu qualifizieren und idealerweise für die Champions League. Mit dieser Erwartungshaltung gehen wir in unser viertes Bundesligajahr“, betonte Mintzlaff.

Ungewissheit herrscht allerdings noch im Fall Timo Werner. Der RB-Stürmer soll seinen bis 2020 laufenden Vertrag nach Wunsch von Leipzig verlängern oder aber noch diesen Sommer den Verein wechseln. Wie die Nagelsmann-Elf in die neue Saison startet, wird sich am Sonntag im Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Union Berlin herausstellen (18 Uhr).