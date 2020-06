Jausengegner für Salzburg

Es hätte schlimmer kommen können: Der österreichische Meister Red Bull Salzburg trifft in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation auf den Sieger des Erstrunden-Duells Dudelange, luxemburgischer Meister, gegen Tre Penne, Meister aus San Marino. Spieltermine sind 17./18. und 24./25. Juli.



Salzburgs Neo-Trainer Roger Schmidt war mit dem Los zufrieden. "Es gab sicher stärkere Gegner. Ich glaube schon, dass wir so viel Selbstvertrauen haben sollten, um diese Runde zu überstehen. Dennoch dürfen wir nicht den Fehler machen, den Gegner zu unterschätzen", erklärte Schmidt.



Salzburg hätte es tatsächlich viel schlimmer erwischen können. So waren auch der norwegische Meister Molde FK oder der israelische Champion Hapoel Kiryat Shmona mögliche Gegner. Düdelingen hat in den vergangenen 13 Jahren zehnmal den Titel in Luxemburg geholt und heuer auch den Cup gewonnen.



In 24 Spielen in der Champions-League-Qualifikation hat Düdelingen vier Siege gefeiert. Gegen Luxemburgs Meister hatte sich Rapid 2005 ebenfalls in der zweiten Champions-League-Qualifikationsrunde mit 6:1 (auswärts) und 3:2 (daheim) durchgesetzt. Tre Penne, heuer erstmals Meister von San Marino, wartet nach vier Spielen in der CL-Qualifikation noch auf einen Sieg oder ein Unentschieden.



Für Salzburg, das den erstmaligen Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse anstrebt, sollten beide Gegner keine große Hürde auf dem Weg in die dritte Qualifikationsrunde (31.7./1.8. und 7./8.8.) sein. Die Auslosung dafür erfolgt am 20. Juli am UEFA-Sitz in Nyon.



Der FC Basel, der Klub des österreichischen Teamverteidigers Aleksandar Dragovic, trifft in der zweiten Qualifikationsrunde auf den estnischen Meister Flora Tallinn.