Jasmin Eder beendet nach 55 Spielen ihre Karriere im Nationalteam

Einen Tag nach dem 0:4 in Wolfsburg verkündete Jasmin Eder, dass sie künftig nicht mehr im österreichischen Nationalteam spielen wird. „Ich gebe das Staffelholz hiermit weiter und trete aus der Nationalmannschaft zurück.“ Die Wienerin, die vor wenigen Tagen ihren 30. Geburtstag gefeiert hat, trug 55 Mal das Trikot der österreichischen Nationalmannschaft und stand bei den EM-Endrungen 2017 in den Niederlanden und 2022 in England im österreichischen Kader.

„Es ist unmöglich in Worte zu fassen, wie viel ich aus dieser Zeit mitnehme, wie viel ich lernen und erleben durfte“, teilte sie mit.