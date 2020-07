"Jahrhundertprojekt": So sieht die neue Arena des LASK aus

Ab Juli 2022 kann der LASK in der Bundesliga wohl vor bis zu 20.234 Zuschauern Bälle ins Tor kicken: Am Mittwoch präsentierte der Fußballverein sein neues Stadion auf der Gugl in Linz. Hauptsponsor ist – wenig überraschend – die Raiffeisen Bank, danach richtete sich wohl auch der Name: Die neue Heimstätte wird „Raiffeisen Arena“ heißen.

Ein kompakter und geschlossener Baukörper mit stei­len, nahe am Spielfeld liegenden Rängen mit uneingeschränkten Sichtlinien soll hochklassige Stimmung innerhalb des Stadions ermöglichen.