LASK präsentierte neues Stadion: "Unsere Rechner gehen richtig"

Im Stadion selbst gibt es dabei mehrere Bereiche. So wird es laut Planung des LASK sowohl einen eigenen Kinderbereich, ein Gesundheitszentrum - mit eigenem Operationssaal, der auch Patienten außerhalb zur Verfügung stehen soll - als auch ein Sportgeschäft geben. Und auch eine eigene Kapelle wird es im Stadion geben, wo auch geheiratete werden kann.

All das klingt nach einem riesigen Projekt, zu den genauen Kosten wollte sich der Präsident allerdings nicht äußern. Es gab bloß wieder einen Seitenhieb an die Konkurrenz: "Ich kann jedenfalls garantieren, dass bei uns in Oberösterreich die Taschenrechner richtig gehen", so Gruber. Und: "Wir bauen ein Stadion um Fußball zu spielen."