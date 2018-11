Ivanschitz: "Als Junger musste ich funktionieren und liefern"

Wie erinnern Sie sich an das Länderspiel gegen Schottland im Hanappi-Stadion, als Sie von den Rapid-Fans regelrecht angefeindet wurden?

Auch das habe ich unterschätzt. Mit diesem Ausmaß habe ich nicht gerechnet. Extrem nahe gegangen ist mir, dass sie meine Mutter schimpften.

Wie lange hat Sie das Ganze noch beschäftigt?

Die schwierigste Phase waren die Monate danach. Ich habe den Schritt ins Ausland zu Panathinaikos ja auch gemacht, um zu all den Vorkommnissen auch eine räumliche Distanz aufzubauen. In Athen konnte ich mich auf den Fußball konzentrieren, hatte dann wieder Spaß am Beruf. Wir haben im Europacup und vor allem Champions League gespielt, das hat super gepasst, um viel hinter mir zu lassen.

Sie spielten und lebten in Athen, Mainz, Valencia, Seattle, sind noch immer in Prag daheim. Wo war es am Schönsten?

Fußballerisch war es Mainz mit dem Erlebnis Deutsche Bundesliga. Wir haben uns als Familie überall wohl gefühlt. Ich habe das Glück, eine Frau an meiner Seite zu haben, die flexibel und offen für neue Sprachen und Kulturen ist. Eine Stadt hervorzuheben ist schwer. Auch in Spanien haben wir uns sofort wohl gefühlt, das war pure Lebensfreude. Ich habe mir den Traum erfüllt, im Estadio Bernabeu gegen Real oder im Nou Camp gegen Barcelona zu spielen. Das sind Fußballtempel.

Der Titelgewinn in den USA war eine späte Krönung.

Und nicht vorhersehbar. Die Titeljagd beginnt mit den Play-offs. Wir hatten mit Seattle eine durchschnittliche Saison, kamen lange nicht auf Touren und bekamen dann zur richtigen Zeit einen Lauf. Im Finale verwandelte ich im Elferschießen dann auch meinen Penalty – dieses Gefühl bleibt ewig. Der Rucksack vor dem Elfmeter war schwer, auch der Gang vom Mittelkreis zum Elferpunkt.