Italiens Matchwinner: In Brasilien geboren, nicht immer willkommen

Jorginho ist in der Tat auch erst seit fünf Jahren italienischer Teamspieler. Der gebürtige Brasilianer war im Alter von 15 Jahren alleine nach Italien gekommen, um bei Hellas Verona Profi zu werden. Mittlerweile spielt er beim FC Chelsea, wo er Stammkraft ist und in der vergangenen Saison auch großen Anteil hatte am Sieg in der Champions League.

Ob er dem größten Triumph im Klubfußball nun auch den EM-Titel folgen lässt? Der Sechser ist jedenfalls nicht wegzudenken aus dem Dreier-Mittelfeld in der 4-3-3-Formation von Roberto Mancini, die am Dienstagabend doch gehörig unter Druck geraten war gegen die so spielstarken Spanier.