Italiens Europameister Federico Chiesa in Tirol im Krankenhaus

Als sich Federico Chiesa am vergangenen Sonntag beim Auswärtssieg von Juventus Turin gegen AS Roma (4:3) schwer am Knie verletzte, dauerte es nicht lange, bis bei Christian Fink in Tirol das Handy klingelte. Der Starchirurg hatte in den vergangenen Jahren schon zahlreiche italienische Fußballer erfolgreich operiert und so war es kein Zufall, dass sich die medizinische Abteilung des italienischen Rekordmeisters bei Fink meldete.