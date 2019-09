Italien-Legionär Gucher: Erste Pleite mit Pisa seit acht Monaten

Bislang schlägt sich der Liga-Neuling in der Serie B durchaus beachtlich. Auch wenn Pisa nun in der fünften Runde die erste Saisonniederlage einstecken musste. Im Toskana-Derby gegen Empoli unterlagen die Schwarz-Blauen mit 2:3. Nachdem Pisa in der 94.Minute zum 2:2 ausgeglichen hatte, gelang den Gästen vor 10.000 Fans in Minute 97 noch der Siegtreffer.

Für Pisa war es die erste Niederlage seit acht Monaten, aber der Klub kann den Ausrutscher verschmerzen. In der aktuellen Serie B-Tabelle liegen Gucher und Co. an der siebenten Stelle - das würde zur Teilnahme am Aufstiegs-Play-Off reichen.