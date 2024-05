Sieg von Atalanta Bergamo lässt auch Red Bull Salzburg jubeln

Atalanta Bergamo hat Vizemeister Red Bull Salzburg in der Champions-League-Qualifikation eine Runde erspart. Weil der Europa-League-Sieger die nationale Liga nach einem 3:0-Heimsieg am Sonntag gegen Torino auf Platz drei oder vier beenden wird, müssen die Salzburger im Sommer nicht in der zweiten, sondern erst in der dritten von vier Quali-Runden einsteigen. Wäre Atalanta nur Fünfter geworden, hätte auch der Serie-A-Sechste AS Roma in der Königsklasse gespielt.

Statt sechs Tickets für Italien erhält nun Portugals Vizemeister Benfica Lissabon einen Champions-League-Fixplatz. Salzburg rückt in der Quali nach. Die Bullen hätten als Ligazweiter eigentlich bereits Ende Juli (23./24. und 30./31. Juli) in der zweiten Rundes des Ligaweges in die Ausscheidung einsteigen müssen. Nun ist das erst am 6./7. bzw. 13. August der Fall - also auch nach dem Bundesliga-Start am ersten August-Wochenende. Die Gegner sind allerdings keine einfachen, nehmen die Meister aus kleineren Ligen doch einen anderen Weg in die neu strukturierte Gruppenphase.