IS-Terrordrohung: Champions-League-Viertelfinali mit erhöhter Sicherheit

Angesichts von Terrorgefahr haben Spanien und Frankreich vor den beiden Viertelfinalspielen der Fußball- Champions-League in Madrid und Paris die Sicherheitssysteme hochgefahren. "Um der terroristischen Bedrohung zu begegnen, haben die staatlichen Sicherheitskräfte alle ihre Frühwarn- und Schutzsysteme sowie ihre Abwehrmechanismen aktiviert", teilte das spanische Innenministerium in Madrid mit.

Am Dienstag tritt Manchester City im Viertelfinal-Hinspiel im Estadio Bernabeu gegen Real Madrid an. Am Mittwoch spielt Borussia Dortmund gegen Atlético Madrid im Estadio Metropolitano der spanischen Hauptstadt.

Bedrohung durch "Islamischen Staat"

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin kündigte am Dienstag an, dass die Sicherheitsvorkehrungen in Paris nach einer "Bedrohung" der Terrormiliz "Islamischer Staat" für das Champions-League-Viertelfinale "erheblich verstärkt" würden. Darmanin sagte, der IS habe vor rund zehn Tagen "eine Attacke auf eine Sportveranstaltung" angekündigt.