Wie die Bayern bei Englands Nr. 1 auf Schadensbegrenzung aus sind

Während der FC Arsenal in England von der Tabellenspitze lacht, läuft es für den FC Bayern überhaupt nicht rund. Nach der Niederlage gegen Dortmund (0:2) verlor die Elf von Thomas Tuchel vergangenen Samstag nach 2:0-Führung noch 2:3 gegen Heidenheim. Im Viertelfinalduell mit den Londonern kämpfen die Münchner am Dienstag um die letzte Chance auf einen Titel in der Saison.