2:3-Pleite nach 2:0-Führung: Bayern blamiert sich gegen Aufsteiger

Es ist und bleibt eine Saison zum Vergessen für den erfolgsverwöhnten FC Bayern München . Der Rekordmeister strauchelt gerade durch die Liga und kassierte die zweite Niederlage in Serie.

Nach dem 0:2 vor einer Woche gegen Borussia Dortmund kam es für die Bayern am Samstag knüppeldick: Das Team von Noch-Coach Thomas Tuchel blamierte sich gegen Aufsteiger Heidenheim und verlor 2:3.

Dabei waren die Gäste aus München bereits 2:0 in Führung gelegen und sahen wie der sichere Sieger aus. Doch mit stümperhaften Abwehrfehlern lud der FC Bayern die Heidenheimer förmlich zum Toreschießen ein und musste noch als Verlierer vom Feld. Ein Tor von Sessa und ein Doppelpack von Kleindienst bescherten Aufsteiger Heidenheim den Sensationserfolg.

In der Tabelle liegt der Titelverteidiger nach dieser Schmach bereits 16 Zähler hinter Bayer Leverkusen. Der Leader und Meister in spe erfüllte mit dem 1:0-Sieg gegen Union Berlin die Pflicht und ist in dieser Saison weiter ungeschlagen.

Spannung ist derweil wieder in den Abstiegskampf eingekehrt. Plötzlich muss nämlich auch der VfL Bochum, der sich schon in Sicherheit gewähnt hatte, um den Klassenerhalt bangen. Die Bochumer verspielten gegen Köln in der Nachspielzeit eine 1:0-Führung und unterlagen dem direkten Konkurrenten noch mit 1:2. Damit sind die Kölner, die aktuell auf Rang 17 liegen, dem VfL Bochum (15.) bis auf vier Zähler herangerückt.