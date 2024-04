Oliver Glasner musste Pep Guardiola zum Sieg gratulieren

Manchester City war am Ende für Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner eine Nummer zu groß. Der englische Meister feierte gegen die Londoner einen 4:2-Auswärtserfolg und zog damit in der Premier-League-Tabelle nach Punkten mit Spitzenreiter Liverpool gleich. Die „Reds“ sind am Sonntag auswärts gegen Manchester United im Einsatz. Für Crystal Palace war es die zweite Niederlage in Folge und das fünfte Match en suite ohne Sieg.