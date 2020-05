Özcan: "In Deutschland wird dir nichts geschenkt"

Der FC Ingolstadt steht vor dem erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga. Nach dem 1:1 Montagabend gegen Nürnberg kann der Klub am Wochenende bereits alles klar machen. Maßgeblichen Anteil am Höhenflug der Bayern haben auch drei Österreicher: Ralph Hasenhüttl als Erfolgscoach, Lukas Hinterseer als Goalgetter, und Ramazan Özcan als Nummer eins. Der Tormann im Interview.

KURIER: Herr Özcan, verraten Sie uns, was in diesen Tagen in Ingolstadt los ist?

Ramazan Özcan: Das Kribbeln ist in der ganzen Stadt spürbar, alles wartet jetzt auf den Matchball. Man merkt die Euphorie und dass wir in Ingolstadt Gesprächsthema sind.

Eine erstaunliche Entwicklung: Noch im November 2013 stand Ihr Verein am Tabellenende der zweiten Liga.

Nach neun Runden hatten wir gerade einmal vier Punkte. Und wenn damals irgendwer gesagt hätte, dass wir eineinhalb Jahre später vier Runden vor Schluss vorne sind, dann wäre er für geisteskrank erklärt worden. Damals ist es nur mehr darum gegangen, die Saison irgendwie zu retten. Mit Rang zehn ist uns das dann sogar relativ souverän gelungen.

War denn der Aufstieg vor der heurigen Saison das erklärte Saisonziel des FC Ingolstadt?

Wir haben uns in der Vergangenheit allzu oft Punkte und Platzierungen zum Ziel gesetzt und sind nicht wirklich gut damit gefahren. Für diese Saison galt es in erster Linie einmal, die Mannschaft weiter zu formen und vielleicht den nächsten Schritt vorwärts zu machen.

Es sind sogar Riesenschritte geworden. Welchen Anteil hat Trainer Ralph Hasenhüttl an der positiven Entwicklung, die der FCI in den vergangenen eineinhalb Jahren genommen hat?

Er ist eine Schlüsselfigur, er ist der Leitwolf. Der Trainer hat dem Team Selbstvertrauen eingeimpft und Spieler stark gemacht, die von manchen schon abgeschrieben waren. Wobei man das ganze Trainerteam erwähnen sollte: wir haben mit Co-Trainer Michael Henke (der langjährige Assistent von Otmar Hitzfeld) einen Mann im Trainerstab, der alles schon gewonnen hat und sehr viel Knowhow besitzt.