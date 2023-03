Infantino nach der Wiederwahl: "Wir werden für die Frauen kämpfen"

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat das Ziel ausgegeben, bei der Fußball-WM der Frauen 2027 die gleichen Prämien zu zahlen wie bei der WM der Männer 2026. Bei der WM der Fußballerinnen in diesem Jahr in Australien und Neuseeland werden 150 Millionen US-Dollar (142,2 Mio. Euro) ausgeschüttet und damit zehnmal mehr als 2015, sagte der 52-Jährige beim FIFA-Kongress am Donnerstag in Kigali. Bei der Männer-WM 2022 in Katar waren 440 Millionen Dollar an die 32 Teams gezahlt worden.