In Salzburg gehen Träume in Erfüllung, Coach Jaissle bilanziert

Der Nachfolger von Markus Schopp will nun an dem ein oder anderen Schrauben drehen. Gut möglich ist, dass er Abgänge verkraften und neue Spieler integrieren muss. Sascha Horvath wird etwa hartnäckig mit einem Transfer innerhalb der Liga in Verbindung gebracht. "Gerüchte hin oder her, derweil bin ich noch da. Was passiert, wird man sehen", hielt sich der Offensivspieler bedeckt. In Hartberg rechnet man mit einem Abgang. "Wenn er gehen sollte, dann haben wir zwei, drei Sachen im Kopf", sagte Russ. In Hartberg sei es üblich, wichtige Spieler abzugeben. "Wir werden dann versuchen, die Lücke so schnell als möglich zu füllen."