Deutsche Bundesliga: Louis Schaub, kam, sah und traf

Julian Baumgartlinger musste nicht die Reise nach Augsburg antreten. Beim klaren 4:1-Sieg von Bayer Leverkusen war Michael Gregoritsch bei Augsburg wieder nur Joker und kam in der 76. Minute. Baumgartlinger stand nicht im Kader von Leverkusen, weil er an Knieproblemen laboriert. Der 33-Jährige konnte daher nicht in vollem Umfang trainieren, weshalb er auch für das Nationalteam absagte. Es ist der nächste Ausfall aus der deutschen Bundesliga binnen kurzer Zeit – nach dem Knöchelbruch von Stefan Lainer und der Schulteroperation von Sasa Kalajdzic.

Schon am Freitag waren die Hoffenheimer Teamspieler Stefan Posch und Christoph Baumgartner bei der späten 2:3-Niederlage in Dortmund im Einsatz. Baumgartner erzielte in der 61. Minute das 1:1 und wurde in der 70. Minute ausgetauscht. Posch durfte sich über die gesamte Dauer des Spiels mit Dortmund-Star Erling Haaland duellieren. Florian Grillitsch, der Angebote aus Italien hatte, stand wieder nicht im Hoffenheimer Kader.

Ein Tor von Nicht-Teamspieler Dejan Ljubicic für Köln war wegen Handspiels vom VAR aberkannt worden (15.). Nach 78 Minuten kam Louis Schaub für den Neuzugang von Rapid ins Spiel, nur vier Minuten später erzielte Schaub das 1:0 gegen Bochum – das auch zählte. Comeback-Teamspieler Florian Kainz spielte bei den Kölnern durch. Die erhöhten in der 91. Minute auf 2:0 und wurden nicht einmal nach dem Anschlusstreffer in der 94. Minute nervös.