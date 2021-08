Live: So steht es in den Bundesliga-Spielen am Samstag

Es läuft wie geschmiert für die Salzburger Fußballer: Nach fünf Siegen in den ersten fünf Bundesliga-Runden und dem Einzug in die Gruppenphase der Champions League geht es heute ab 17 Uhr mit dem Auswärtsspiel in Hartberg weiter. Während Verfolger Sturm Graz erst am Sonntag bei der Admira wieder auf Punktejagd geht, kann die Mannnschaft von Trainer Matthias Jaissle ihren Vorsprung zumindest zwischenzeitlich auf bereits acht Punkte ausbauen.

Altach kann heute mit einem Heimsieg über den WAC nach Punkten zu Sturm aufschließen, Austria Klagenfurt und die WSG Tirol treffen erstmals aufeinander.