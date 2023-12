Bei Rapid wartet in der letzten Runde noch ein volles Haus

Am Samstag beginnt die letzte Runde des Jahres – zu einer ungewöhnlichen Zeit. Bevor es ab 17 Uhr in einem direkten Duell der Austrias aus Klagenfurt und Wien um die Top-6 geht, wird bereits um 14.30 Uhr in Hütteldorf der Schlager gegen Salzburg angepfiffen.

Das Winterwetter kann der Begeisterungsfähigkeit der Rapid-Fans nichts anhaben. Zwei knappe Siege gegen zwei Abstiegskandidaten haben gereicht, um den Vorverkauf anzukurbeln: Mehr als 20.000 Fans werden gegen den Serienmeister erwartet.