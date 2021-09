In der Europa League gesperrt: Trainer Glasner sitzt in der Loge

Oliver Glasner darf beim Europa-League-Auftakt am Donnerstag gegen Fenerbahce nicht auf der Trainerbank von Eintracht Frankfurt sitzen. Er werde sich nach der Ankunft am Stadion „in eine Loge zurückziehen“, schilderte der für ein Spiel gesperrte Glasner am Mittwoch bei der Pressekonferenz.

„Ich bin sehr gespannt, wie es mir dabei geht. Ich hatte die Situation noch nie und hoffe, dass ich sie nie wieder habe. Auch für mich ist es wieder eine neue Erfahrung.“

„Ich sehe mich schon direkt dabei, auch wenn ich nicht auf der Bank sitzen kann“, erklärte der frühere LASK-Trainer. Gesperrt wurde der 47-Jährige für ein Vergehen bei seinem Ex-Klub VfL Wolfsburg, als er mit dem Team bei drei Europacup-Spielen nach der Halbzeit zu spät zurück auf den Rasen kam.