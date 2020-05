Alle Spuren führen nach Singapur

Sportwetten sind in Asien ein Volkssport – gewettet wird auf praktisch alles, besonders gerne auf Fußballspiele. Der Wettmarkt ist ein undurchsichtiger, weil es neben den wenigen legalen auch Hunderte illegale Wettanbieter gibt.

Dieses Wirrwarr lockt auch Kriminelle an, die den Fußball als Wirt für ihre Machenschaften benutzen. Dass die Spur von Europol in dem bisher größten weltweiten Wettskandal nach Singapur führt, überrascht nicht. Es liegt nicht allein an der Fußballbegeisterung der Menschen in dem Inselstaat, sondern an seiner Bedeutung als Steuerparadies und Finanzdrehscheibe.

„ Singapur ist das Epizentrum, weil dort das Geld aus ganz Asien zusammenfließt“, sagt der italienische Wettexperte Antonio Talia. „Es gibt ein weitverzweigtes System von Wettorganisationen im Untergrund, das perfekt dazu passt, Spiele zu manipulieren“, sagt Talia. „Spielabsprachen sind wie ein Finanzprodukt.“ So soll besonders aus China, wo Sportwetten verboten sind, Schwarzgeld nach Singapur fließen.

Mittlerweile sind auch Namen von angeblichen Wettpaten bekannt, etwa jener von Eng Tan Seet. Der 47-Jährige, dessen Vermögen auf 200 Millionen Euro geschätzt wird, war einst selbst als Buchmacher tätig, mittlerweile soll er sich unter seinem Decknamen Dan Tan auf die Wettmanipulation im großen Stil spezialisiert haben – mit einem kriminellen Netzwerk in ganz Europa.

Gegen Tan gibt es schon einen internationalen Haftbefehl, der in Singapur aber noch nicht vollstreckt worden ist. Der kanadische Enthüllungsjournalist Declan Hill glaubt zu wissen, warum: „Tan ist nur ein Makler. Die echten Drahtzieher haben kein Gesicht. Deshalb ist es kein Wunder, dass er nicht verhaftet wird. Wenn er auspackt, rollen noch ganz andere Köpfe.“

Das wahre Ausmaß des Wettskandals, der eigentlich kein neuer ist, sondern auf dem aufbaut, was schon durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bochum bekannt gewesen war, kann niemand abschätzen, auch weil Europol nur wage Angaben gemacht hat – aus ermittlungstechnischen Gründen.