"Ihr sauft's ja": Neo-LASK-Trainer Kühbauer als Reibebaum der Fans

Für die selbstbewussten Fan-Klubs Sturm Graz und LASK war und ist Kühbauer aber stets Reibebaum. Und so waren die Reaktion vorhersehbar, als der LASK am Dienstag Kühbauer als neuen Trainer vorgestellt hat. Ein Fan postete: "Was will man damit erreichen? Die Fans provozieren?" Das ist gelungen. "Ihr sauft’s ja echt" und "Ihr habts echt an Klescher?" waren andere Reaktionen.