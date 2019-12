Ibrahimovic gegen Materazzi: "Schickte ihn ins Krankenhaus"

Die beiden Fußball-Haudegen Zlatan Ibrahimovic und Marco Materazzi verbindet eine jahrelange und intensive Fehde. Der Schwede (38) hat nun in der italienischen Zeitschrift GQ eine bemerkenswerte Episode davon erzählt. In einem Derby 2010 habe er als Stürmer des AC Mailand den Inter-Verteidiger Materazzi eine lange herbeigesehnte Rache zukommen lassen. "In der zweiten Halbzeit attackierte mich Materazzi, woraufhin ich ihn mit einer Teakwondo-Aktion traf und ins Krankenhaus schickte." Inters Dejan Stankovic habe ihn nach dem Warum gefragt. "Ich antwortete: Auf diesen Moment habe ich vier Jahre gewartet", sagte Ibrahimovic.