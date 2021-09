Ibrahimovic fehlt AC Milan in der Champions League in Liverpool

Dieser Ausfall tut weh. Italiens Vizemeister AC Milan muss zum Champions-League-Auftakt beim FC Liverpool am Mittwoch auf Zlatan Ibrahimovic verzichten. Der Schwede bleibt wegen Problemen an der Achillessehne in Mailand.

Erst am Sonntag hatte der Stürmer beim 2:0-Sieg gegen Lazio Rom ein gelungenes Comeback in der Serie A gefeiert. Ibrahimovic war als Joker in die Partie gekommen und erzielte den Endstand. Im Anschluss an die Partie postete er gar ein Foto seines geschundenen, im Mai operierten Knies auf Twitter.