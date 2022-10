Huskovic: "Stolz ein Teil dieser Austria Mannschaft zu sein"

Auto in Flammen

Beim schweren Unfall am Mittwochabend auf der Südostautobahn (A3) ist der Pkw, in dem der Kicker als Beifahrer gesessen war, in Flammen aufgegangen. Nachkommende Verkehrsteilnehmer retteten die beiden Schwerverletzten aus dem brennenden Wagen und brachten das Feuer unter Kontrolle.

Laut Polizei war der von der 21-jährigen Begleiterin gesteuerte Wagen mit voller Wucht gegen das Heck eines Lkw geprallt. Huskovic wurde ins Landesklinikum Baden gebracht, dort operiert und anschließend als Vorsichtsmaßnahme in den künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Genesungswünsche kamen aus aller Welt.