Holzhauser schießt die Austria zum Sieg in Graz

Bei Sturm kamen mit Hierländer und Jakob Jantscher nach Seitenwechsel neue Kräfte. Vogel schickte seine Elf offensiver aufs Feld - und die Grazer legten zu. Torhüter Pentz stand vermehrt im Zentrum. Der 21-Jährige parierte gegen Edomwonyi (49.), Hierländer (55.) und auch, nachdem Abwehrchef Michael Madl seinen eigenen Schlussmann in Bedrängnis brachte (59.). Die Austria wankte in dieser Phase, Sturm gelang es aber nicht, das 1:2 zu erzwingen. Die letzte Chance darauf ließ Deni Alar liegen, der den Ball nach Pass von Jantscher am Tor vorbei bugsierte (70.). Austria beschränkt sich in erster Linie auf Verwalten des Resultats.

In der Pause verlautbarte Sturms langjähriger Torhüter Christian Gratzei gegenüber Sky, seine Profi-Karriere mit Saisonende zu beenden. Der 36-Jährige bestritt für die Grazer bis dato 272 Bundesliga-Spiele, im ÖFB-Tor stand er in zehn Spielen. In dieser Saison spielte Gratzei bisher nur einmal in der ersten Runde des ÖFB-Cups.

Holzhauser: "Ein verdienter Sieg"

Heiko Vogel (Trainer Sturm): "Wir waren in der ersten Halbzeit zu unpräzise und haben die falschen Entscheidungen getroffen. Wir haben so dem Matchplan von Thomas Letsch in die Karten gespielt. Die Austria hat die Fehler gnadenlos bestraft. Wir hatten aber eine gute zweite Halbzeit, haben alles in die Waagschale geworfen und haben Austrias Konter im Keim erstickt. Wir hatten 14 Eckbälle und 16 Torschüsse, das zeigt, dass wir in der zweiten Halbzeit viel investiert haben. Die Chancen waren da, aber nicht in der Häufigkeit, wie ich es erwartet hätte. Wir müssen jetzt aber gnadenlos weitermachen."

Thomas Letsch (Trainer Austria): "Ich bin sehr glücklich über den Sieg, vor allem mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden. Wir waren extrem aggressiv und haben den Gegner früh gestört. In der zweiten Halbzeit ist Sturm ganz anders aus der Kabine gekommen, wir haben aber mit guter Mentalität verteidigt und das Quäntchen Glück hat eine Rolle gespielt. Die erste Halbzeit war wirklich sehr gut, besonders gefreut habe ich mich aber über die zweite. Weil die Mannschaft da alles für den Sieg getan hat."

Raphael Holzhauser (Doppeltorschütze Austria): "Es war mein erstes Kopftor in Österreich. Ich bin stolz auf die drei 18-Jährigen in der Mannschaft. Wir haben es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Wir waren sehr kompakt. Es war insgesamt ein verdienter Sieg für uns. Dass Serbest und ich in der nächsten Woche gesperrt sind, tut weh."