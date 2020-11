Hollywoodstar Ryan Reynolds übernimmt walisischen Fünftligisten

Hollywoodstar Ryan Reynolds ("Deadpool") wird neuer Eigentümer des walisischen Fußballvereins Wrexham AFC. Gemeinsam mit dem US-Schauspieler Rob McElhenney ("It's Always Sunny in Philadelphia") wird der 44-jährige Kanadier den Klub übernehmen, der momentan in der fünften englischen Fußballliga spielt.

Bereits im September war bekannt geworden, dass die Schauspieler ein Angebot abgegeben hatten. Am Montag sprach sich die Mehrheit der Mitglieder des Klubs, der seit 2011 im Besitz der Fans ist, für die Übernahme aus.