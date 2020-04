Hobbygärtner aufgepasst: Salzburgs Greenkeeper gibt Rasen-Tipps

Alle Jahre wieder werden die Rasenplätze in Österreichs Fußballstadien von den Spielern bewertet. Die Spielwiese von Serienmeister Salzburg landet dabei stets im Spitzenfeld.

Verantwortlich für das satte Grün in der Red-Bull-Arena in Wals-Siezenheim, sowie für die Plätze im Trainingszentrum in Taxham ist Constantin Steinert mit seinem Team.