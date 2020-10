Historisches Tor: Rangers-Stürmer Roofe trifft aus 50 Metern

Am Donnerstagabend schrieb ein gewisser Kemar Roofe Europa-League-Geschichte. Beim 2:0-Sieg seiner Glasgow Rangers bei Standard Lüttich traf der Stürmer des schottischen Traditionsklubs in der zweiten Minute der Nachspielzeit von der Mittellinie aus. Laut dem führenden Sportdatenanbieter Opta stellte der 27-Jährige damit einen Rekord auf - für den Treffer aus der weitesten Distanz in dem Wettbewerb.