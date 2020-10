Kurios: Ex-Teamspieler Norwegens schoss Tor mit Fußfessel

Jubel, Trubel, Fußfessel

Die Strafe darf der ehemalige Profi zwar zu Hause absitzen, allerdings muss er eine Fußfessel tragen. Fußball spielen darf Pedersen allerdings dennoch. Was am vergangenen Wochenende zu einem kuriosen Spiel führte. Im Zweitligaduell bei Grorud IL, das HamKam mit 2:1 gewann, gelang Pedersen das entscheidende Siegtor. Und das mit der Fußfessel am linken Bein.

Bei HamKam scheint sich der Stürmer generell wohlzufühlen, in bislang 15 Spielen gelangen ihm neun Tore.