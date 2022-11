Historischer CL-Erfolg: St. Pöltens Frauen bezwangen Slavia Prag

Der Abstand auf den VfL Wolfsburg und die AS Roma mit ÖFB-Teamkapitänin Carina Wenninger, die im Gruppe-B-Abendspiel noch aufeinandertrafen, konnte vorerst auf drei Zähler verringert werden. Am 8. Dezember kommt es in der NV Arena neuerlich zum direkten Duell mit Slavia, das vom Ex-Salzburger Karel Pitak gecoacht wird. Da wird St. Pöltens Kapitänin Jasmin Eder allerdings fehlen, da die Ex-ÖFB-Teamspielerin in der 93. Minute in einer äußerst hitzigen Schlussphase die Gelb-Rote Karte sah.

Unterhaltsame Partie

Beide Teams sorgten auf tschechischem Boden für eine durchaus unterhaltsame Partie, der lange Zeit nur ein Tor fehlte. Nach einem Balog-Fehler traf Slavias Tereza Szewieczková vom Sechzehner nur die Stange (22.). Auf der anderen Seite klatschte eine Kopfballverlängerung von Stefanie Enzinger nach einer Zver-Flanke ans Aluminiumgehäuse (24.). Zver (25.) bzw. Szewieczkova (30.) ließen weitere Chancen aus. Danach prüfte auch Eder mit einem Freistoß Slavia-Torfrau Olivie Lukasova (37.).