Historisch! Olympiakos trifft nach 116 Minuten gegen Fiorentina

Die Italiener verlieren damit zum zweiten Mal in Folge das Endspiel knapp.

Im Finale der Conference League besiegte Olympiakos Fiorentina mit 1:0. Nach 116 Minuten war in einer zähen Partie im Stadion von Lokarivale AEK das Goldtor gefallen.

In der eigenen Stadt schrieb Olympiakos Piräus Fußball-Geschichte . 2024 hat erstmals ein griechischer Verein einen Europacup-Titel gewonnen!

Mit einem Blick auf die nationale Meisterschaft kommt das überraschend: Griechenlands Rekordmeister Olympiakos, in der Heimat von PAOK Saloniki (mit Schwab und Murg) distanziert , präsentiert sich nur im Europacup in Topform.

Die Florentiner reisten mit einer besonderen Serie an: Es gab nur eine Niederlage in der gesamten Saison der Conference League - das 0:1 in Hütteldorf im Play-off gegen Rapid im August.

Und mit dem festen Willen, nach der Finalpleite gegen West Ham ein Jahr später doch den Pokal zu stemmen.