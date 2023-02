Historisch: Erstliga-Fußballprofi outet sich als homosexuell

Als erster aktiver Erstliga-Profi in Europas Fußball outete sich Jakub Jankto als homosexuell. In einem Video begründet er: "Wie jeder andere auch habe ich meine Stärken und Schwächen, ich habe meine Familie und meine Freunde. Ich habe einen Job, den ich so gut wie möglich ausübe, professionell und mit viel Leidenschaft. Wie alle anderen auch, möchte ich mein Leben in Freiheit leben. Ohne Angst, ohne Vorurteile, ohne Gewalt, aber mit Liebe. Ich bin homosexuell und ich will mich nicht mehr länger verstecken."