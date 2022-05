Fußballprofi outet sich: "Ich habe mein wahres Ich versteckt"

In dieser Saison gab der erst 17-jährige Jake Daniels sein Debüt in der ersten Mannschaft des englischen Klubs Blackpool FC und unterschrieb seinen ersten Profivertrag. Für die Jugendmannschaft schoss er diese Saison zudem 30 Tore und gewann den Lancashire FA Pro-Youth Cup. "Diese Saison war für mich auf dem Spielfeld eine fantastische Zeit", schrieb der Stürmer in einem Statement.

"Aber abseits des Spielfelds habe ich mein wahres Ich versteckt, und wer ich wirklich bin. Ich habe mein ganzes Leben lang gewusst, dass ich schwul bin, und jetzt fühle ich mich bereit, mich zu outen und ich selbst zu sein."