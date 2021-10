Hinteregger: "Der Kunstrasen ist sogar ein Vorteil"

Am Donnerstag vor dem Abflug auf die Färöer sprach Österreichs Abwehrchef Martin Hinteregger über die bevorstehenden Aufgaben mit dem Nationalteam. Der 29-jährige Frankfurt-Legionär über ...

... die Reise auf die Färöer: "Ein bisschen reisen ist okay, auch, dass wir zwei Tage vor dem Spiel hinfliegen. Es gilt für uns jetzt, die letzte Chance auf Platz in der WM-Qualifikationsgruppe zu wahren. Es liegt zwar nicht mehr ganz in unserer Macht, aber es geht auch darum, den verkorksten letzten Lehrgang wiedergutzumachen."

... über sein Zitat vom September, dass gegen Moldau nur jeder das Nötigste getan hat, und ob das nun wieder reichen wird: "Es war nicht geplant, in Moldawien nur so viel zu investieren, wie nötig. Das hat sich im Spiel ergeben. Was wir bisher von den Färöern gesehen haben, ist, dass sie taktisch besser eingestellt sind, als Moldawien. Sie verteidigen sehr gut und kompakt, da sieht man, dass sie einen guten Trainer haben. Aber wir haben uns schon einen Plan zurechtgelegt, wie wir hinter die Abwehrkette kommen können."