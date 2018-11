Hierländer rückt für verletzten Grillitsch ins ÖFB-Team nach

ÖFB-Teamchef Franco Foda hat am Sonntag Stefan Hierländer (Sturm Graz) für die kommenden zwei Matches der Nations League nachnominiert. Der Wechsel im Kader war wegen der Verletzung von Florian Grillitsch ( Hoffenheim) nötig geworden.

Das Nationalteam traf am Sonntagabend in Wien zur Vorbereitung auf die Spiele gegen Bosnien-Herzegowina (Donnerstag in Wien) und Nordirland (Sonntag in Belfast) zusammen.