Heute vor 8 Jahren: Als Platter Alaba mit "How do you do" begrüßte

Gut möglich, dass dann auch Günther Platter wieder auf einen Sprung vorbei geschaut hätte. So wie es der Tiroler Landeshauptmann am 29.Mai 2012 gemacht hatte, als er in seiner Funktion als höchster politischer Spielmacher mit einem Schnäpschen im Gepäck der Nationalmannschaft in Seefeld die Aufwartung machte.

Der Teamchef hieß damals Marcel Koller und war erst seit wenigen Monaten im Amt, der prominenteste Spieler war schon zu dieser Zeit David Alaba. Wenige Tage zuvor hatte er mit dem FC Bayern das Champions League-Finale gegen den FC Chelsea verloren.

Man hätte ihn also kennen können.

"Ich bin Österreicher"

Aber Günther Platter, der früher in Tirol auch einmal das Amt des Sportlandesrat bekleidet hatte, wusste offenbar beim Small-Talk nicht, mit wem er es zu tun hatte. Und so ergab ein Wort das andere und am Ende hatte der Landeshauptmann den Fußballstar mit den Worten "How do you do" begrüßt.