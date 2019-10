Herzogs verpatzte Rückkehr: "Ist nicht wirklich schön"

Vor sieben Monaten hatte Herzogs Team die Österreicher in Haifa noch mit einem 4:2-Sieg überrascht. Das ÖFB-Team hätte auch in Wien nicht immer gut ausgesehen. "Wir sind ein Gegner, der manchmal unangenehm zu spielen ist. Aber im Endeffekt haben sie das Spiel gewonnen. Sie waren unter großem Druck, es war ein Heimspiel. Wenn man sich qualifizieren will, muss man die gewinnen. Das haben sie geschafft", gratulierte Israels Coach.

Zahavi in der Form seines Lebens

Auch für sein Gegenüber Franco Foda sei die Situation mit zahlreichen verletzten Spielern keine einfache gewesen. Der Auftritt am Sonntag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Slowenien sei laut Herzog nun ein "Entscheidungsspiel" für die Österreicher. "Dann hat man noch ein Heimspiel gegen Nordmazedonien. Man hat also alles in der eigenen Hand. Das wäre eine schöne Ausgangsposition auch für uns, aber leider haben wir uns die in den letzten Spielen verhaut."

Und das trotz eines Stürmers, der nach seinem Tor in Wien weiter überlegen die Schützenliste aller EM-Quali-Gruppen anführt. Für zehn von bisher zwölf israelischen Treffern in der laufenden Qualifikation zeichnet Eran Zahavi verantwortlich. "Er ist in der Form seines Lebens", sagte Herzog über den 32-Jährigen vom chinesischen Club Guangzhou R&F. "Man muss sich vorstellen, wo wir ohne ihn wären."