Herzog feiert mit Israel einen Kantersieg

Die israelische Nationalmannschaft hat sich für das Entscheidungsmatch in der UEFA Nations League richtig warm geschossen. Das Team von Andreas Herzog hatte in der Vorbereitungspartie gegen Guatemala leichtes Spiel und feierte einen 7:0-Erfolg. Salzburg-Stürmer Munas Dabbur wurde von Teamchef Herzog von Beginn an aufgeboten und steuerte zwei Treffer zum Kantersieg bei.

Am Dienstag wird es für Israel dann in der Nations League ernst. Die Mannschaft führt in der Liga C die Gruppe 1 mit sechs Zählern an. Mit einem Punkt im Auswärtsspiel gegen Schottland wäre der Mannschaft von Andreas Herzog der Gruppensieg sicher.