Hellseher Foda? "Nächstes Jahr haben wir alle Spieler an Bord"

Am kommenden Sonntag ist im Hause ÖFB die Bestellung von Gerhard Milletich zum neuen Präsidenten geplant. Ob es für einen Teamchef reicht, sich auf die Rückkehr aktuell verletzter Spieler zu verlassen, wird in erster Linie der neue Verbandsboss beurteilen müssen. In der Tat musste Österreich in den jüngsten beiden Spielen auf Arnautovic, Dragovic, Baumgartner, Schlager, Lazaro, Kalajdzic und Lainer verzichten.

Seine eigene Arbeit sah Foda direkt nach dem Spiel offenbar jedenfalls nicht infrage gestellt. Als Gründe für die vor allem schwache Offensivleistung nannte der Teamchef immer wieder "leichte Ballverluste" seiner Spieler.

Angesprochen auf die vernichtende Statistik von null Schüssen auf das gegnerische Tor verdribbelte sich der 55-Jährige: "Einen Schuss aufs Tor hatten wir nicht, aber wir hatten schon den einen oder anderen Abschluss, der leider vorbei oder drüber ging. Der Gegner hatte aber auch keine Torabschlüsse." Laut offizieller UEFA-Statistik verzeichneten die Dänen fünf Schüsse aufs Tor von Daniel Bachmann.