Berührendes Heimspiel im Zeichen des schwer verletzten Sport-Club Kapitäns

In Minute 17 kam es in Absprache mit den Gästen zu einer Spielunterbrechung und Standing Ovations der Zuschauer. Auch die Gästefans schlossen sich der Geste an, um Philip Dimov so ihre Besserungswünsche auszurichten.

Auch anderorts hielt man inne: TWL Elektra gastierte am Freitag bei den Young Violets. Auch dort wurde nach 17 gespielten Minuten das Spiel für den Sport-Club-Kapitän unterbrochen.