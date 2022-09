Heimdebakel für Trainer Glasner und die Frankfurter Europacupsieger

Die Europa League ist nicht die Champions League. Diese bittere Erkenntnis mussten Mittwochabend die beiden Finalisten der abgelaufenen Europa-League-Saison in der Eliteliga machen.

Die Rückkehr der Glasgow Rangers ist ebenso wie das Debüt von Eintracht Frankfurt in der Champions League komplett misslungen.

Die Eintracht des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner kassierte zum Auftakt der Gruppe D eine 0:3-Heimniederlage gegen Sporting Lissabon. In Pool A startete Ajax Amsterdam mit einem souveränen 4:0 vor eigenem Publikum gegen die Rangers, ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch saß beim niederländischen Rekordchampion auf der Bank.

Nicht effizient

In Frankfurt vernebelte Kolo Muani in der zweiten Minute eine Topchance für die Eintracht, als er völlig freistehend an Goalie Adan scheiterte. Die erste Hälfte stand klar im Zeichen der Gastgeber, die allerdings ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzten.