Hat ÖFB-Teamspieler gegen die Corona-Regeln verstoßen?

Wolfsburg-Legionär Xaver Schlager hat beim 1:0-Ligaerfolg gegen den VfB Stuttgart und dem 4:0-Sieg gegen Sandhausen im DFB-Pokal-Sechzehntelfinale nicht mitwirken dürfen. Dass er als Kontaktperson eines positiv getesteten Mitspielers in Quarantäne war, war bekannt. Nun berichtete die "Bild"-Zeitung allerdings, dass der österreichische Teamspieler selbst Schuld an der Sache gehabt haben soll. So soll er Maximilian Arnold, Tim Siersleben und Maximilian Philipp am 18. Dezember in seine Wohnung eingeladen haben.