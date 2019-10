Hasenhüttl: "Dafür übernehme ich die Verantwortung"

Die Niederlage dürfe so nicht passieren, sagte der Grazer weiter. "Das Beste was ich heute gesehen habe, neben unserem Gegner, war unser Publikum. Wie sie hier geblieben und sich verhalten haben, das war mehr als wir uns verdient hätten. Bei ihnen müssen wir uns entschuldigen."

Auch auf seine Spieler wollte der 52-Jährige nicht losgehen. "Ich habe so eine Erfahrung in meiner Trainerkarriere noch nie gemacht. Ich dachte immer, das so gewisse Dinge nicht passieren können. Aber heute habe ich gesehen, dass es doch passieren kann."

Was er in der Halbzeit beim Stand von 0:5 zu seinen Spielern gesagt hatte, wollte der Reporter von Hasenhüttl wissen. So richtig darauf eingehen wollte der Coach nicht. "Wir haben zwei Spieler gewechselt und wollten nach der Pause kein Tor mehr bekommen. Aber auch die beiden Wechsel haben uns nicht mehr Stabilität gegeben."

Wie schwer es wird, sich davon zu erholen? "Nicht leicht, aber wir müssen. Wir müssen wieder aufstehen und ein anderes Gesicht zeigen."