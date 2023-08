Hartberg, der alte Angstgegner von Rapid mit neuem Gesicht

Hartberg verteidigt am Sonntag in Hütteldorf eine einzigartige Bilanz: Die Oststeirer sind der einzige Verein, der in der Bundesliga-Geschichte auf einen positiven Wert in Auswärtsspielen bei Rapid verweisen kann. Hartberg hält nach sieben Ligaduellen in Wien bei drei Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Der zweite Konkurrent, der bei Rapid positiv bilanziert, wäre übrigens Red Bull. Die Salzburger werden von der Bundesliga allerdings als direkter Nachfolgeverein der Austria geführt und halten bei 27 Siegen und 51 Niederlagen bei ihren Rapid-Besuchen seit der Premiere 1953.