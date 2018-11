Hartberg als kleiner Favorit in Mattersburg

Damit Schmidt mit seiner Truppe gegen Hartberg erfolgreich sein kann, muss Mattersburg dieses Mal wirklich bis zum Schlusspfiff konzentriert bleiben. Allein schon deswegen, damit nicht wieder ein ähnlicher Fauxpas passiert, wie bei der 1:2-Niederlage in Salzburg, wo Mattersburg knapp an einem Remis vorbeigeschrammt ist. Nachdem Florian Hart mit einem Fehlpass in der 92. Minute das Salzburger Umschaltspiel einleitete, folgte ein Treffer von Hannes Wolf. „Es war bitter, dass wir das Spiel so spät verloren haben. Aber so eine Partie, wo wir derartig unter Druck stehen, kommt nicht oft vor“, beruhigt Trainer Schmidt.