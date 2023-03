Doppelpack von Ronaldo, Kane schießt England zum Sieg

Die Slowakei setzte sich im Parallelspiel der Gruppe mit 2:0 gegen Bosnien-Herzegowina mit den Bundesliga-Legionären Jusuf Gazibegovic (Sturm) und Amar Dedic (Salzburg) durch. Interims-Teamchef Rene Pauritsch unterlag mit Liechtenstein in Vaduz gegen Island mit 0:7. Aron Gunnarsson schoss in der zweiten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick für die Nordländer.

Dänemark rutscht in Astana aus. Dank zwei Toren des ehemaligen Sturm-Graz-Angreifers Rasmus Höjlund lagen die Gäste nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 2:0 voran, kassierten aber noch drei späte Gegentreffer. Die Kasachen kamen per Elfmeter zum Anschlusstreffer und drehten die Partie in Astana nach Toren von Askhat Tagybergen und Abat Aymbetov in der 86. und 89. Minute. Dänemark hatte das Auftaktspiel am vergangenen Donnerstag gegen Finnland noch 3:1 gewonnen, Höjlund schoss auch in dieser Partie alle Tore der Skandinavier.

In einem weiteren Spiel der Gruppe H gewann Slowenien gegen San Marino nach einer torlosen ersten Spielhälfte mühsam mit 2:0. Salzburgs Benjamin Sesko (56.) traf in Ljubljana zur Führung, der zweite slowenische Treffer entstand per Eigentor. Sturms Jon Gorenc-Stankovic und Tomi Horvat kamen bei den Hausherren im Finish aufs Feld. Nordirland unterlag in Belfast gegen Finnland mit 0:1.