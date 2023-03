Kurios: Model fällt auf Doppelgänger von Brasiliens Starstürmer rein

Doch Calamba dürfte in die Doppelgänger-Falle getappt sein. Denn der Tottenham-Star dementierte umgehend. Richarlison stellte klar, dass er in besagtem Zeitraum zwei Spiele in England absolviert habe und keinesfalls in Brasilien gewesen sei.

Laut der englischen Sun steht nun Mateus Marcelino in Verdacht, der als Richarlison-Doppelgänger bekannt wurde. Doch auch dieser gibt an, keine Affäre mit Calamba gehabt zu haben. Nun meldete sich mit Felipe Lima ein zweiter Doppelgänger, der sich in Brasilien als Richarlison ausgibt.